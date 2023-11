Beijo de mulheres leva shopping a apurar conduta de segurança em Niterói

A direção do Shopping Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, apura a conduta de um dos seguranças de plantão no centro comercial, que teria proibido uma troca de beijo entre um casal de mulheres no local, fato que teria ocorrido no último fim de semana.

O procedimento é baseado em imagens que circulam nas redes sociais, onde o funcionário é filmado através de um celular sendo alvo de protesto de uma das mulheres supostamente envolvida no episódio, logo após ter chamado a atenção das duas e as orientado a não continuar com a troca de beijos no local.

As imagens circularam nas redes sociais nessa segunda-feira (20) e geraram vários comentários dos internautas. Nas cenas, é possível ver uma das mulheres, aos berros, acusando o segurança de homofobia.

Nota oficial - A direção do Multicenter Itaipu divulgou a seguinte nota oficial sobre o episódio: "A respeito do video que circula nas redes sociais, onde uma mulher acusa um dos seguranças do shopping de homofobia, informamos que a administração abriu procedimento interno para apuração dos fatos relacionados a ocorrência".

A nota oficial diz ainda que "durante o processo de investigação, gostaríamos de ressaltar que o profissional envolvido foi temporariamente regressado para a empresa prestadora de serviço".



A direção do centro comercial encerra a nota coma seguinte frase: "Reiteramos que o shopping Multicenter Itaipu repudia veementemente toda e qualquer forma de preconceito e preza pelo respeito entre clientes e colaboradores".