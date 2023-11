Moradores de Itaboraí 'sequestram' equipe da Enel para ter energia restabelecida

Com o temporal que caiu na região na noite do último sábado (18), diversos bairros de municípios do Leste Fluminense ficaram sem luz. Na cidade de Itaboraí, moradores do bairro de Itambi ficaram tão irritados com a demora no restabelecimento de energia que chegaram a 'sequestrar' uma equipe da empresa distribuidora de luz.

Segundo a Enel, técnicos da distribuidora que se deslocavam próximos a Itambi foram parados por clientes para reparar um trecho da rede que havia sido prejudicado.



Mas, de acordo com a concessionária, como os funcionários não tinham habilitação para o serviço necessário no local, a distribuidora enviou outra equipe para realizar os reparos necessários e normalizar o fornecimento de energia aos clientes.

Em informe em seu site, a Enel informou, na manhã desta segunda-feira (20), que 91% dos clientes afetados pela tempestade registrada na noite do dia 18 na Região Metropolitana do Rio tiveram o serviço normalizado.

”Acionamos imediatamente o plano verão preparado para este período crítico, com reforço no número de equipes em campo. Os técnicos seguem atuando para agilizar o atendimento às emergências e normalizar o fornecimento de energia aos clientes impactados”, comunicou.