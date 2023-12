Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em setembro deste ano

A iniciativa integrou o projeto Cidade Ilustrada, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com curadoria do artista Marcelo Eco. - Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de setembro.

Show do Roberto Carlos no Caio Martins, em Niterói

O cantor Roberto Carlos em uma de suas apresentações | Foto: Reprodução/Assessoria Roberto Carlos

No início do mês, foi anunciado a abertura da venda dos ingressos para o show do cantor Roberto Carlos que aconteceria nos dias 06 e 07 de outubro, no estádio Caio Martins, em Niterói, entretanto o evento não aconteceu.

Os responsáveis do show disseram que o show ainda poderá ocorrer, porém somente em 2024. As negociações com a prefeitura seguem em andamento.

São Gonçalo ganha letreiro às margens de rodovia

A iniciativa integrou o projeto Cidade Ilustrada, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com curadoria do artista Marcelo Eco. | Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

São Gonçalo recebeu um letreiro decorativo e indicativo aos motoristas que trafegam pela Rodovia RJ-104, na altura do bairro Tribobó, no dia 10. A iniciativa teve como objetivo transformar pontos da cidade com novas cores, pinturas, grafites e paisagismo, através de um processo de revitalização.

A iniciativa gerou grande engajamento nas redes sociais, inclusive, muitos motoristas e moradores começaram a parar no local para tirar foto junto a placa, principalmente, na semana posterior a inauguração.

Homem é atacado a tiros na Praça do Colubandê

Tiros foram disparados de forma concentrada na coluna do veículo | Foto: Divulgação

No dia 11, um homem foi baleado após ter seu carro atacado a tiros no Colubandê, em São Gonçalo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Alberto Torres (HEAT) onde recebeu atendimento.

O crime chamou a atenção do público por ter acontecido em plena tarde de um dia de semana, ainda mais em um local tão movimentado como a Praça do Colubandê.

Feira do Podrão começa na noite desta sexta (15) em São Gonçalo

Evento também recolheu alimentos não perecíveis para doação | Foto: Divulgação

No fim de semana, entre os dias 15 e 17, ocorreu a tradicional Feira do Podrão no estacionamento do São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, em São Gonçalo. O evento incluiu versões inusitadas de lanches conhecidos como, cachorro-quente de 120 cm, torre de churros, sorvete na chapa, hambúrguer de 30 carnes, entre outros.

A Feira arrecadou alimentos não perecíveis que foram doados aos projetos sociais da ONG Liga Du Bem que distribui quentinhas e cestas básicas para moradores em situação de rua no Centro da capital.

Casal faz sexo oral na fila do açougue e cena viraliza na internet; Vídeo!

A cena viralizou na internet e, entre brincadeiras e críticas, dividiu opiniões | Foto: Reprodução

No dia 29, um vídeo que circulou nas redes sociais chamou grande atenção dos internautas. Nas imagens, um casal aparece na fila do balcão do açougue quando, de repente, o homem abaixa a bermuda e deixa o pênis à mostra. A mulher, então, se agacha e começa a praticar sexo oral no rapaz.

O ato aconteceu em um supermercado em Jaguariaíva, no Paraná. A situação recebeu muitas críticas por ser um local onde, muitas vezes, tem crianças e famílias.

