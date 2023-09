Homem é atacado a tiros na Praça do Colubandê

Tiros foram disparados de forma concentrada na coluna do veículo - Foto: Divulgação

Tiros foram disparados de forma concentrada na coluna do veículo - Foto: Divulgação

Um homem foi baleado após ter seu carro atacado a tiros, na tarde desta segunda-feira (11), no Colubandê, em São Gonçalo. Ele foi socorrido e levado para o centro cirurgico do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Praça do Colubandê. Ao chegar ao local, os policiais auxiliaram o socorro abrindo o trânsito para a locomoção do baleado. O estado de saúde da vítima ainda é desconhecido.

Segundo informações preliminares, o baleado tinha aproximadamente 35 anos. Até o momento, não se sabe nada sobre os executores do crime.