Roberto Carlos em Niterói: vendas começam na próxima terça (5)

As vendas serão tanto online quanto na bilheteria do estádio - Foto: Reprodução/Assessoria Roberto Carlos

As vendas serão tanto online quanto na bilheteria do estádio - Foto: Reprodução/Assessoria Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos irá se apresentar, nos dias 6 e 7 de outubro, no estádio Caio Martins, em Niterói. De acordo com a colunista Ana Cláudia Guimarães, do O Globo, alguns dados estão sujeitos a alteração.

As vendas dos ingressos deverão abrir na próxima terça-feira (5), tanto on-line quanto na bilheteria do estádio.

Leia também



➢ Fumaça faz avião pousar em emergência no Santos Dumont, no Rio

➢ Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio de Janeiro

O cantor nasceu em 1955, no bairro Fonseca, em Niterói. Ele foi viver com a madrinha, Jovina, e estudou no Colégio Brasil, na época em que os pais estavam no Espírito Santo. Foi quando o Rei começou a fazer programas de rádio.



Na cidade, quem está na produção dos shows é Bárbara Siqueira, diretora do Caminho Niemeyer.