Feira do Podrão começa na noite desta sexta (15) em SG

Começou na tarde desta sexta (15/09) a 14ª Feira Nacional do Podrão, evento que reúne lanches "icônicos" da cultura popular e urbana do país. Dessa vez, a feira gastronômica acontece no estacionamento do São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, em São Gonçalo.

Além dos brinquedos infantis na área kids e os shows ao vivo, o evento conta com 30 estandes com diferentes cardápios. A maior parte são inclui versões inusitadas de lanches conhecidos: hambúrguer, coxinha e acarajé de 2kg, cachorro-quente de 120 cm, torre de churros, sorvete na chapa, hambúrguer de 30 carnes, entre outros.

Visitantes e demais famintos que passarem pela Feira poderão levar quilos de alimentos não perecíveis que o evento estará arrecadando. Todo o material será levado como doação aos projetos sociais da ONG Liga Du Bemque distribui quentinhas e cestas básicas para moradores em situação de rua no Centro da capital.



O evento acontece de 17h às 22h na sexta (15/09) e vai de 14h às 22h no sábado (16/09) e no domingo (17/09).

14ª Edição da Feira Nacional do Podrão

Local: Estacionamento do São Gonçalo Shopping

Dias: 15, 16 e 17/09 (sexta, sábado e domingo).

Horários: Sexta – 17h às 22h / Sábado – 14h às 22h / Domingo – 14h às 22h

Entrada: Gratuita (com ponto de recolhimento para doações voluntárias de alimentos não perecíveis)