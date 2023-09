São Gonçalo ganha letreiro às margens de rodovia

São Gonçalo ganhou um letreiro decorativo e indicativo aos motoristas que trafegam pela Rodovia RJ-104, na altura do bairro Tribobó. A iniciativa integra o projeto Cidade Ilustrada, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com curadoria do artista Marcelo Eco. A iniciativa tem objetivo de transformar pontos da cidade com novas cores, pinturas, grafites e paisagismo, em um processo de revitalização.

A novidade tem chamado atenção de motoristas que trafegam no sentido Alcântara da RJ-104. Em fevereiro deste ano, a revitalização do viaduto de Tribobó foi iniciada, retratando as origens do bairro com desenhos de indígenas e da flora local. Agora, o local recebe o primeiro dos letreiros que serão instalados na cidade.

“Por muito tempo São Gonçalo ficou sem esse indicativo para as pessoas que chegam à cidade. O prefeito Capitão Nelson, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quer expandir esse projeto para mais bairros do município, levando letreiros especialmente em bairros que sejam cortados por rodovias como a BR-101 e RJ-104”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

O secretário também adiantou que a Praia das Pedrinhas vai ganhar um novo pórtico, contemplando o polo gastronômico da praia e incentivando a população local a frequentar a região, que possui grande potencial para receber visitantes.

Em fevereiro deste ano, a revitalização do viaduto de Tribobó foi iniciada, retratando as origens do bairro com desenhos de indígenas e da flora local | Foto: Divulgação/Fábio Guimarães

O Cidade Ilustrada tem objetivo de valorizar a cidade de forma ampla, inclusive valorizando artistas locais, que são encarregados de executar as artes presentes em locais como viadutos do Colubandê, Maria Paula, Marambaia, Tribobó, Alcântara, Santa Luzia e Jardim Catarina. Algumas praças da cidade também receberam a arte em grafite, como a praça do Jardim Catarina e a Praça do Barenco, no Boaçu.