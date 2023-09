Casal faz sexo oral na fila do açougue e cena viraliza na internet; Vídeo!

Imagens da câmera de segurança de um supermercado em Jaguariaíva, no Paraná, revoltaram a internet. No vídeo, um casal aparece na fila do balcão do açougue quando, de repente, o homem abaixa a bermuda e deixa o pênis à mostra. A mulher, então, se agacha e começa a praticar sexo oral no rapaz. A cena viralizou na internet e, entre brincadeiras e críticas, dividiu opiniões.





Na fila do balcão do açougue o homem abaixa a bermuda e em seguida a mulher abaixa e pratica sexo oral Reprodução

“Agora imaginem se fossem gays?”, questionou um usuário. “Se fossem dois caras que tivessem trocado um selinho, daria até polícia e agressão”, respondeu outra pessoa. Jornais locais informaram que a gravação foi repassada à polícia, que está investigando. O caso já ganhou até repercussão internacional e aparece na primeira página do jornal britânico 'Daily Star'.



Nas imagens também é possível ver que dois homens aparecem “interrompendo” o sexo, mas o casal não parece muito preocupado e até mesmo se diverte com a situação. Além das críticas, a cena também rendeu piadas, principalmente pelo local escolhido. “Ela pediu um quilo de linguiça pro açougueiro e o cara achou que fosse com ele”, brincou uma pessoa, que foi respondida na sequência com “ali mal tem 100g”. Uma terceira pessoa também entrou na brincadeira: “Acho bom ela ir no Procon então”.



Ainda não está claro se a polícia já identificou o casal. De acordo com o Art. 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, pode render detenção, de três meses a um ano, ou multa.