Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em abril deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula.

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de abril.

IFRJ de Nilópolis suspende aulas após ameaças

Foto com suposta ameaça à comunidade acadêmica do IFRJ circula na internet | Foto: Reprodução

No dia 03, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no campus de Nilópolis, interrompeu suas atividades presenciais, por conta de ameaças que circularam nas redes sociais vindas supostamente de traficantes.

Uma imagem mostrava um quadro branco com os dizeres: “Dia 03/04/2023 todos vão morrer. Fiquem em casa”.

Colégio em Neves recebe ameaças de massacre

Ataque aconteceria em horário de intervalo da escola, segundo informações | Foto: Reprodução

Dias depois do ocorrido em uma instituição de ensino do Rio de Janeiro, um colégio em Neves, São Gonçalo, também recebeu ameaças de massacre. Muitos pais ficaram assustados com a situação e procuraram a diretora da instituição.

O OSG, na época, conversou com a mãe de um estudante, que relatou que "Com tantos casos ocorrendo aí recentemente, a gente fica preocupado. Eles [os alunos] estão preocupados e a gente muito mais. Eu já não vou mandar minha filha para escola nessa terça. Isso é muito sério".

Sampaoli chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo

Sampaoli com a camisa do Flamengo | Foto: Divulgação/Marcelo Cortes/CRF

No dia 16, o técnico argentino Jorge Sampaoli desembarcava no Rio de janeiro para se apresentar ao Flamengo. Ele foi recebido pelo diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, e por um grupo de torcedores no Aeroporto do Galeão.

Na época, o treinador era a grande aposta da diretoria rubro-negra para melhorar a performance esportiva da equipe, que estava passando por um péssimo momento.

Cenas fortes: vídeo mostra idosa espancada até a morte em São Gonçalo

Homem estava fora de si quando agrediu suas vítimas | Foto: Reprodução

Um vídeo do espancamento que levou a morte da idosa Rosemary Euzébio, de 64 anos, circulou nas redes sociais no fim de abril. Nas imagens, capturada por uma câmera de segurança, é possível ver detalhes do ataque, que terminou com a mulher morta e um homem ferido.

A idosa foi agredida por mais de 30 segundos. De acordo com a polícia, o criminoso agiu de forma descontrolada por estar sob forte efeito de drogas, além de ter desferido seis socos em seu rosto que a fizeram cair.

Um 'achado' em Cabuçu: petiscos do 'Green Ville' levam moradores da 'cidade grande' para área rural de Itaboraí

Mauro Magalhães aposta nos petiscos tradicionais, que agradam a todos os públicos | Foto: Filipe Aguiar

A reportagem da série gastronômica 'A História de Cada Lugar' entrevistou o dono do restaurante Green Ville, localizado no bairro de Cabuçu, em Itaboraí. O local atrai pessoas de diferentes municípios, por conta de seus deliciosos petiscos.

O ambiente do restaurante foi planejado pelo proprietário para passar a imagem de um local ideal para familiares se reunirem.

De Rei a Imperador em Maricá; conheça a Império Costelaria, de Itaipuaçu

Proprietários e amigos celebram o sucesso da Império Costelaria na região | Foto: Filipe Aguiar

Outra reportagem da série de gastronomia que bombou! Os proprietários da Império Costela falaram sobre sua criação e sobre como entraram no universo da gastronomia. No início, o casal abriu o restaurante dentro do seu próprio quintal para que depois viesse a se tornar essa sensação.

Leandro Anselmo, um dos donos do local, contou que tudo começou com uma estrutura móvel que atendia poucas pessoas.

