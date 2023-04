IFRJ de Nilópolis suspende aulas após ameaças

Foto com suposta ameaça à comunidade acadêmica do IFRJ circula na internet - Foto: Reprodução

As atividades presenciais do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Nilópolis, foram suspensas nesta segunda-feira (3), como medida preventiva de segurança.

O cancelamento de aulas e de serviços prestados pelo IFRJ acontece por conta de ameaças que circulam pelas redes sociais vindas supostamente de traficantes. Uma imagem mostra um quadro branco com os dizeres: “Dia 03/04/2023 todos vão morrer. Fiquem em casa”.

Segundo o Instituto, todas as ações internas e externas necessárias para garantir a segurança da comunidade acadêmica foram realizadas e as atividades presenciais voltam a funcionar na terça-feira (4).