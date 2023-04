Colégio em Neves recebe ameaças de massacre para próxima terça

Uma escola em Neves, São Gonçalo, está recebendo ameaças de massacre. Segundo relatos de responsáveis, circulam nas redes sociais mensagens de ameaça e rumores de um ataque ao Colégio Estadual Santos Dias, que estaria agendado para acontecer na tarde da próxima terça-feira (11/04).

Um perfil no Instagram criado neste fim de semana começou a seguir alguns alunos da unidade escolar e, na madrugada desse domingo (09/04), publicou um stories afirmando que "o massacre vai começar em São Gonçalo". O horário "marcado" no perfil coincide com o intervalo do turno da tarde, às 14h30.

Ao OSG, a mãe de uma estudante do colégio, que preferiu não ser identificada, disse que os pais começaram a receber mensagens sobre a ameaça neste domingo e que já procuraram a direção da escola, que, até o momento, ainda não havia respondido. Não há relatos de boletins de ocorrência relacionados ao caso até o momento.

"Com tantos casos ocorrendo aí recentemente, a gente fica preocupado. Eles [os alunos] estão preocupados e a gente muito mais. Eu já não vou mandar minha filha para escola nessa terça. Isso é muito sério. Mesmo que seja uma 'brincadeira', tem que ir atrás de quem está brincando com isso", disse a mãe.

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação informou que "tomou conhecimento dessa denúncia e a unidade acionou as polícias Militar e Civil, além do Conselho Tutelar. A direção do colégio também está orientada quanto ao emprego dos protocolos de segurança. A Seeduc permanece atenta ao caso."

O 7° BPM (São Gonçalo) também disse estar ciente do caso e garantiu que o policiamento nos arredores da escola será reforçado nos próximos dias.