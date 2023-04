Cenas fortes: vídeo mostra idosa espancada até a morte em São Gonçalo

Quase um mês após o crime, um vídeo do espancamento que levou a morte da idosa Rosemary Euzébio, de 64 anos, passou a circular nas redes sociais. Nas imagens, capturada por uma câmera de segurança, é possível ver detalhes do ataque, que terminou com a mulher morta, um homem ferido e o agressor de 39 anos, que não tinha nenhuma ligação com as vítimas, acabou preso depois de bater a cabeça da vítima 18 vezes contra o meio fio.

O crime aconteceu na madrugada do último dia 27 de março, na Rua Salvatori, no Rocha, em São Gonçalo. Rosemary estava acompanhada de seu cunhado quando o agressor se aproximou de forma descontrolada, gritando que queria dinheiro ou mataria os dois, segundo a polícia. Contudo, a imagem mostra que o criminoso já chegou ao local agredindo a primeira vítima, o cunhado de Rosemary, que não possui um dos braços e teve dificuldade em se defender.

Agressor bateu 18 vezes a cabeça da idosa no chão | Foto: Reprodução

"Eles tinham passado o dia juntos e, por volta de uma da manhã, ela o acompanhou até o ponto de ônibus para ele ir pra casa. Nesse momento, o criminoso chegou batendo no rosto dele, cortando com um prego. Ele, por sua limitação, não estava conseguindo se defender, e a vítima fatal interferiu. Nesse momento, o criminoso começou a agressão contra ela", contou um familiar da vítima.

A agressão contra Rosemary durou um pouco mais que 30 segundos. Nesse período, o criminoso, que segundo a policia agiu de forma descontrolada por estar sob forte efeito de drogas, desferiu seis socos no rosto dela, fazendo a senhora cair. No momento da queda ele chuta a mulher, que já não consegue mais se defender. Em seguida ele bate a cabeça de Rosemary 18 vezes contra o chão. Após a décima batida é possível perceber que a mulher já está desfalecida, mas o agressor segue batendo a cabeça da vítima.

O cunhado da dona de casa consegue pedir ajuda a policiais militares que passavam no local. O agressor foi preso em flagrante. O caso, inicialmente, registrado na 73ª DP (Neves) foi encaminhado à Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. O homem que teve diversos cortes causados pelo prego, foi atendido e liberado. Já Rosemary foi encaminhada ao Centro de Tratamento Intensivo, segundo familiares, mas não resistiu e faleceu no final do mesmo dia.

ATENÇÃO - Imagens fortes - Vídeo com conteúdo violento

