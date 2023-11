Daniel Alves oferece R$ 800 mil para jovem que o acusou

O ex-jogador titular da Seleção Brasileira Daniel Alves, de 40 anos, ofereceu uma indenização de 150 mil euros, o equivalente a quase 800 mil reais, para a jovem de 23 anos que o acusou de estupro, crime pelo qual está preso desde janeiro na Espanha.

As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo. De acordo com o veículo, a defesa espera conseguir reduzir a pena com o pagamento à jovem. A medida vem à tona poucos dias após o atleta ter seu terceiro pedido por liberdade provisória negado pela Justiça espanhola.

Relembre o caso:



➢ Caso Daniel Alves: Jovem revela ter sido impedida de sair do banheiro e forçada a fazer sexo

➢ Caso Daniel Alves: exame comprova DNA de jogador em sêmen encontrado na vítima

➢ Justiça da Espanha mantém prisão de Daniel Alves até fim das investigações

➢

A expectativa da defesa, segundo o jornal, é de diminuir a pena para menos de dois anos. Apesar disso, o Ministério Público da Espanha pede pelo menos nove anos de prisão para o jogador, que deve passar por julgamento entre dezembro de 2023 e o início de 2024.

O jogador é acusado de abusar sexualmente da jovem no banheiro de uma casa noturna em Madri, na Espanha. Após negativas iniciais, o atleta já confessou ter tido relação sexual com a vítima, mas segue negando o crime sexual.