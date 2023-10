Daniel Alves cogita se declarar culpado para diminuir pena

Preso por estupro na Espanha desde janeiro deste ano, o jogador de futebol Daniel Alves pode estar próximo de confessar o crime pela primeira vez. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a defesa do ex-lateral da Seleção Brasileira está cogitando mudar de estratégia com o objetivo de atenuar a sentença.

Segundo o veículo, o atleta pode se declarar culpado no próximo julgamento para diminuir sua pena, atualmente prevista para 8 a 12 anos de cadeia. A proposta de mudança na abordagem teria vindo de Inés Guardiola, advogada especializada em crimes de agressão sexual que assumiu a defesa de Alves no início de outubro.

Ainda segundo o veículo, a nova representante já teria entrado em contato com a juíza responsável pelo caso para estudar as possibilidades caso recorram à admissão de culpa. Em nenhum dos cinco depoimentos que o jogador prestou, ele confessou ter cometido o estupro. Desde janeiro, ele também já mudou detalhes na versão da história. Após negar ter tido relações sexuais com a vítima, ele voltou atrás nos últimos depoimentos e afirmou que teve relações com a mulher, mas que o ato foi consentido por ela

O crime teria acontecido em dezembro, em uma boate de Barcelona, capital espanhola. Uma jovem de 23 anos relatou ter sofrido o abuso no banheiro do estabelecimento. Caso seja considerado culpado, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão e será sentenciado a pagar uma multa de indenização. A vítima, no entanto, preferiu não mover o processo cível contra ele que a faria receber a quantia.