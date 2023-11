Pedido de liberdade provisória de Daniel Alves é negado pela Justiça espanhola

Ministério Público do país avalia que há risco alto de fuga do jogador - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um novo pedido de liberdade provisória da defesa do jogador de futebol, Daniel Alves, foi negado pela justiça espanhola, em Barcelona. O jogador da seleção está preso preventivamente por risco de fuga desde janeiro, acusado de violência sexual.

Os advogados do brasileiro pediram sua liberdade provisória no início deste mês, no dia sete de novembro. A solicitação foi contestada pelo Ministério Público espanhol e pela acusação.

Daniel Alves está preso na Espanha desde o dia 20 de janeiro deste ano, quando foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher de 23 anos em uma boate. O clube de festas possuía um protocolo para lidar com situações de violências sexuais, e o procedimento foi acionado. Por isso, as provas do crime foram preservadas.



Recentemente, a Justiça espanhola pediu nove anos de prisão para o jogador. O Uol aponta que ele deve ir à júri ano que vem.