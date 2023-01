Caso Daniel Alves: Jovem revela ter sido impedida de sair do banheiro e forçada a fazer sexo

Uma mulher de 23 anos acusa o jogador Daniel Alves de agressão física e estupro. O jornal El Periódico de Catalunya, de Barcelona, diz ter tido acesso ao depoimento da vítima à polícia e divulga detalhes do crime. As informações foram replicadas no Brasil pelo portal Uol.

Segundo a publicação, o episódio teria acontecido no banheiro da área VIP de uma balada na cidade espanhola, em 30 de dezembro de 2022, quando Dani Alves estava de férias no país após a disputa da Copa do Mundo do Qatar.

No depoimento, a mulher diz ter sido convidada por Daniel Alves e um amigo para um espaço VIP dentro da boate Sutton, em Barcelona. O jogador teria pegado a mão dela e colocado em seu pênis, contra a vontade da mulher. Depois, ela diz ter sido levada a um banheiro, de onde o atleta a teria impedido de sair e foi lá onde ela afirma ter sido estuprada.

Ainda de acordo com a denúncia, Daniel Alves se sentou no vaso sanitário, subiu o vestido dela e a forçou a transar com ele. Ele também a teria jogado no chão e a obrigado a fazer sexo oral. A jovem teria tentado resistir e, por isso, teria sido agredida, em seguida Daniel Alves a teria penetrado à força. No fim, ele teria dito que ela o esperasse sair do banheiro primeiro.

O El Periódico de Catalunya publicou também que a vítima teria sido encaminhada para um hospital, onde passou por exames biológicos em busca de evidências e a avaliação teria constatado lesões características de um estupro.

Em entrevista à emissora espanhola Antena 3, no começo de janeiro, Daniel Alves desmentiu as acusações iniciais e admitiu que estava na balada, mas "sem invadir o espaço dos outros". "Quando você decide ir ao banheiro, não tem que perguntar quem está no banheiro. Eu não sei quem é essa senhora. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi na minha vida. Nunca invadi o espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus", disse.

No momento, Daniel Alves está em prisão provisória sem direito a fiança.