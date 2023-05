Justiça da Espanha mantém prisão de Daniel Alves até fim das investigações

O lateral está preso, sem direito à fiança, desde 20 de janeiro, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona , no final de dezembro passado. - Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF

A Justiça da Espanha decidiu, nesta terça-feira (9), que o jogador Daniel Alves continuará na prisão enquanto estiver sendo investigado por estupro. O lateral está preso, sem direito à fiança, desde 20 de janeiro, acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, no final de dezembro passado.

A juíza indeferiu o 2º pedido de liberdade feita pela defesa do jogador. Segundo o advogado, foram anexadas capturas de imagens dos vídeos da discoteca, julgando que as imagens seriam favoráveis à soltura do jogador.

A decisão da justiça segue orientação do Ministério Público, de que Daniel siga preso até o fim de toda investigação. A defesa do ex-jogador pode seguir recorrendo da decisão.