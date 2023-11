Motorista que atropelou Kayky Brito faz harmonização facial

O motorista Diones Coelho, que atropelou por acidente o ator Kayky Brito no início de setembro, chamou a atenção de seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (16). Agora focado em uma carreira de influenciador digital, Diones usou seu perfil para compartilhar seu novo visual, após ser submetido a uma harmonização facial.

"Injetamos ácido hialurônico em pontos estratégicos da face com a finalidade de remover o aspecto de cansaço do rosto, no qual me incomodava muito. O processo é indolor, pois ela utiliza anestesia local", comentou Diones, a respeito do procedimento estético.

Depois do acidente, o perfil no Instagram do motorista passou a ganhar cada vez mais seguidores. Inicialmente, ele usou o espaço virtual para comentar o caso e pedir a ajuda dos seguidores para ajudar a reparar alguns problemas após o acidente.

Nas últimas semanas, porém, o motorista passou focar na carreira de influenciador de digital. Atualmente com mais de 182 mil seguidores no Instagram, ele compartilha mensagens e reflexões religiosas na rede, além de aparecer em entrevistas e podcasts pela internet.

Diones tem, ainda, ministrado palestras e conquistado a atenção de patrocinadores. Alguns dos posts de seu perfil passaram a apresentar conteúdo patrocinado. Em sua bio, ele agora se apresenta como Gestor de Tráfego e disponibiliza contato para publicidades.