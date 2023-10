Kayky Brito posta vídeo e agradece a motorista: "Salvou minha vida"

O ator Kayky Brito surpreendeu fãs e seguidores na tarde desta terça-feira (10) ao postar um vídeo em que agradece a torcida por sua melhora. O ator também falou de sua recuperação e festejou o fato de estar vivo.

"Explode coração, na maior felicidade. Obrigado a cada um de vocês, que mandou mensagem, eu leio cada uma delas. Obrigada ao motorista que salvou a minha vida ao chamar os bombeiros. Obrigada aos bombeiros, obrigada a minha família. O negócio é viver, viver é bom demais. Viver é um milagre. Lado direito um pouco afetado, mas estou andando até. Está tudo bem. Vamos que vamos", disse o ator, animado e cantando os versos de um samba clássico do Salgueiro.

Kayky ficou internado por 27 dias, alguns deles em uma UTI, depois de ser atropelado na Barra da Tijuca, no dia 2 de setembro. Ele teve alta no último dia 29 e saiu do hospital usando apenas uma tipoia no braço.



Ao chegar na casa da família, no Rio de Janeiro, o ator foi recebido pelo sobrinho com bolo, cartazes e máscaras de super-heróis.