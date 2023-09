Ator Kayky Brito é atropelado e internado no Rio

Kayky está hospitalizado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi internado em estado em estado gravíssimo após sofrer um atropelamento durante a madrugada deste sábado (02/09), na altura do condomínio Barra Bela, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio.

O artista estava atravessando a via quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 1h. Eles prestaram os primeiros socorros a Kayky, que apresentou sérias dificuldades para respirar.

Eles conduziram o ator ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Kayky foi levado ao CTI da unidade. Segundo informações da Secretaria de Saúde da capital ele sofreu um politrauma corporal e traumatismo craniano. Seu quadro é considerado gravíssimo.



O condutor do automóvel que atropelou Kayky foi detido e levado para prestar depoimento na 16ªDP (Barra da Tijuca). De lá, ele foi encaminhado para fazer o exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde foi apurado que o acusado não estava embriagado no momento do atropelamento.