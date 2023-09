Motorista que atropelou Kayky Brito encerra vaquinha e agradece doações

O motorista que atropelou o ator Kayky Brito, no último sábado (20), utilizou suas redes sociais para agradecer as doações que recebeu através da vaquinha online que ele criou para consertar seu carro. Diones Coelho da Silva encerrou a vaquinha nesta sexta-feira (8), após arrecadar mais que o quíntuplo da meta.

Enquanto realizava uma corrida por aplicativo, o motorista acabou atropelando Kayky no início da madrugada do último sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O carro de Diones foi danificado no atropelamento.

"Passando aqui para agradecer todas as doações, agradecer o apoio de cada um e tudo que vocês fizeram. E dizer que estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações, pode ter certeza que vai abençoar muito a mim e a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês", afirmou o motorista.



Na última quinta-feira (7), Diones havia relatado que não estava conseguindo dormir e que estava enfrentando dificuldades financeiras. Por isso, ele teria começado uma companha para arrecadar R$ 30 mil, valor que seria utilizado para o conserto do veículo. Porém o motorista atingiu a marca de mais de R$ 176 mil, cinco vezes o solicitado inicialmente, em 24 horas.

De acordo com a descrição da vaquinha, a arrecadação é para cobrir o prejuízo do carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro, e despesas com os filhos do motorista até o carro ficar pronto e ele voltar a trabalhar novamente.