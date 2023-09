Carro que atropelou Kayky Brito passa por perícia e é liberado

A Polícia Civil do Rio periciou, nessa segunda-feira (4), o carro envolvido no acidente com o ator Kayky Brito, no último fim de semana. Após os exames, o veículo foi liberado para o motorista, que trabalha com transporte por aplicativo.

Além de apontar o impacto da colisão, a inspeção também constatou que o carro tem uma câmera interna para registrar as corridas. De acordo com o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), as imagens serão analisadas para se "entender a dinâmica do evento" .

Segundo a polícia, vídeos capturados por câmeras de segurança na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na região onde houve o acidente, também estão sendo colhidos para perícia. Em depoimento prestado à polícia, o motorista do veículo informou que estava trafegando em velocidade permitida e foi surpreendido por Kayky, que atravessou fora da faixa de pedestre.

O condutor relatou ainda que teve pouco tempo para reagir porque já estava muito próximo ao ator. Logo após o acidente, o motorista passou por exame de alcoolemia, sendo o resultado negativo.



Kayky Brito, de 34 anos, segue internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul. Com diagnóstico de politraumatismo corporal e traumatismo craniano, está sedado e em ventilação mecânica na UTI.