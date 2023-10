Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro com dinheiro de vaquinha virtual

Diones Coelho da Silva, motorista que atropelou Kayky Brito, comprou um carro novo. A novidade foi anunciada em um vídeo publicado em seu Instagram, nesta quarta-feira (11). Nas imagens, Diones celebra a conquista, após receber ajuda financeira através de uma vaquinha virtual. Ele agradeceu aos seguidores e informou que voltará a trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos.

"Essa é a surpresa que falei, e em gratidão a Deus e a cada um de vocês que contribuiu para tornar isso possível, e pela graça de Deus, foram usados como instrumento para semear esse presente em minha vida! Gratidão", disse.

"Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e para poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar!", explicou.



"Mais uma vez gratidão a todos. Que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo", concluiu Diones.

Na terça-feira (10), Diones se emocionou ao ver o vídeo publicado por Kayky Brito no Instagram, em que o ator fala com o público pela primeira vez após o acidente e agradece ao profissional pelo socorro prestado: "Salvou minha vida".

"Que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom, Kayky. Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!", disse o motorista.