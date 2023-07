Viradouro já inicia preparações para voltar à Sapucaí em 2024

"Estamos nessa fase de criação, de tirar do papel todas as fantasias que irão ser reproduzidas", conta carnavalesco - Foto: Divulgação

"Estamos nessa fase de criação, de tirar do papel todas as fantasias que irão ser reproduzidas", conta carnavalesco - Foto: Divulgação

Sai Rosa Maria Egípciaca, entra o vodum serpente; enquanto os espectadores e torcedores aguardam ansiosos pelos desfiles das escolas de samba do Rio de 2024, a Unidos da Viradouro se prepara, nos bastidores, para converter as celebrações pelo título de vice-campeã este ano em esforços para disputar os desfiles do Grupo Especial em fevereiro de 2024.

Em conversa com OSG, o carnavalesco Tarcísio Zanon, autor do enredo sobre a santa escravizada que a escola levou à Sapucaí este ano, falou um pouco sobre a fase atual de atividades da agremiação de Niterói, que apresentará mais um enredo dele no próximo ano. Dessa vez, o tema se chama "Arroboboi, Dangbé" e conta a história de uma tradição religiosa comum entre povos ancestrais da costa ocidental da África.

Leia mais:

➣ Quadra da Porto da Pedra será reinaugurada em agosto

➣ Carnaval 2024: 'Tigre' organiza comissão de frente para reestreia na 'elite'

"Nessa fase agora, a gente está fazendo o protótipo. O protótipo é a primeira fase desse processo de Carnaval, em que a gente já tem todas as fantasias desenhadas, criadas, idealizadas, com material na casa e a gente faz uma primeira peça para reprodução. Então, estamos nessa fase de criação, de tirar do papel todas as fantasias que irão ser reproduzidas", contou Tarcísio.



Segundo o carnavalesco, os carros alegóricos já estão em fase final de desmonte para a montagem das novas alegorias, que já foram desenhadas. "Nós temos quatro alegorias já desenhadas e estamos iniciando o processo de escultura para colocação nas alegorias. A gente já tem uma frente do trabalho de esculturas no barracão. No próximo mês, a gente vai entrar na questão das ferragens, da carpintaria e bancada de adereços", explica.

Em fevereiro, a escola será novamente a última a passar pelo Sambódromo, desfilando por último no segundo dia do Grupo Especial, na segunda-feira (12/02). Contando com os da da Série Ouro, os desfiles acontecerão entre o dia 9 e o dia 12 de fevereiro de 2024.