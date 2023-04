Unidos do Viradouro escolhe enredo para o Carnaval 2024

Depois de se sagrar vice-campeã no Carnaval 2023 com um enredo sobre Rosa Maria Egípciaca, a Unidos do Viradouro já escolheu o tema que irá embalar seu desfile no próximo ano. A escola de samba de Niterói decidiu levar o enredo "Arroboboi, Dangbé", do carnavalesco Tarcísio Zanon, para o Sambódromo em 2024.

O desfile tem como tema "a energia do culto ao vodum serpente", de acordo com informações divulgadas pela escola. Zanon se inspirou na tradição religiosa de povos ancestrais da costa ocidental da África para compor o enredo, que deve falar sobre a chegada do culto ao Brasil através do trabalho da sacerdotisa daomeana Ludovina Pessoa nos terreiros da Bahia.

Com a escolha, a escola repete a parceria com o carnavaleso, que compôs sozinho o enredo deste ano e também participou da criação dos enredos desfilados pela escola em 2022 e 2020, com o auxílio de Marcus Ferreira. Em 2020, inclusive, o tema "Viradouro de Alma Lavada" garantiu a escola niteroiense a vitória no Grupo Especial.

O feriado de Carnaval em 2024 cai no dia 13 de fevereiro, terça-feira. Os desfiles no Sambódromo da Série Ouro e do Grupo Especial estão previstos para acontecerem entre o dia 10 e o dia 13.