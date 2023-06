Quadra da Porto da Pedra será reinaugurada em agosto

De volta ao grupo principal de escolas na Sapucaí depois de 11 anos, a Unidos do Porto da Pedra já se prepara para voltar a competir pelo título do Grupo Especial na Sapucaí em 2024. Para isso, a escola acerta as últimas etapas nos reparos em sua quadra e no novo barracão, que passaram por obras nos últimos meses.

Representantes da escola contaram a OSG que as obras na quadra da agremiação, localizada no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, já estão terminando e devem ficar prontas em agosto, quando acontecerá a reinauguração oficial do espaço.

Além disso, o barracão que será usado pela escola também já está na fase final de reparos. Segundo a escola, a obra está praticamente finalizada; a única fase restante é montar o mobiliário das salas das salas. O novo barracão fica na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Central, onde estão os barracões das outras agremiações.

"Estamos ansiosos com a inauguração do novo espaço de trabalho. Um barracão limpo e novo de novo. Fazer um projeto tão grandioso como o nosso 'Lunário Perpétuo' requer um saudável ambiente de trabalho. Comemorar e vivenciar a nossa volta ao Grupo Especial requer uma quadra digna de receber nossos torcedores fiéis e amigos do Samba", celebrou o carnavalesco Mauro Quintaes.

Reparos no espaço começaram depois da vitória na Série Ouro do Carnaval 2023 | Foto: Divulgação

Em 2024, a escola desfila o enredo 'Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular', idealizado por Quintaes e pelo enredista Diego Araújo. O tema faz referência a um almanaque de saberes da medicina, da agricultura e da pecuária escrito na Europa durante a Era medieval. O enredo deve explorar as relações entre a obra e a cultura folclórica brasileira, em especial no Nordeste.