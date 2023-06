Carnaval 2024: 'Tigre' organiza comissão de frente para reestreia na 'elite'

Reunião aconteceu no barracão da escola, no Rio - Foto: Divulgação/Ana Victória - Porto da Pedra

O Vice-presidente da Unidos do Porto da Pedra, Fabrício Montibelo se reuniu nesta quarta-feira, 28, com o Carnavalesco Mauro Quintaes, o Coreógrafo Júnior Scapin e a Diretora criativa da Comissão de frente, Verônica Vale para acertarem os detalhes do quesito que abrirá o desfile do Tigre de São Gonçalo na Marquês de Sapucaí, em 2024. A reunião aconteceu no barracão da escola, na Cidade do Samba.

“Hoje demos o primeiro passo para a realização do nosso projeto da comissão de frente. É sempre um momento de felicidade quando você apresenta algo e a direção da escola aprova. Venho pensando com atenção nas necessidades da direção da escola. Eles me pediram uma comissão impactante e nesse projeto apresentado hoje, consegui passar pra eles muito do que levaremos pra avenida! Agora é se concentrar no projeto e focar toda força e energia para que tudo saia do papel para a avenida”, contou Scapin.

No Carnaval 2024, a Unidos do Porto da Pedra abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 11 de fevereiro, com o enredo O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.