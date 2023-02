Viradouro é vice-campeão do Carnaval do Rio

A apuração começou tensa para a escola de Niterói que perdeu dois décimos logo no primeiro quesito (harmonia) - Foto: Filipe Aguiar

A apuração começou tensa para a escola de Niterói que perdeu dois décimos logo no primeiro quesito (harmonia) - Foto: Filipe Aguiar

A Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói, sagrou-se vice-campeã do Carnaval carioca nesta quarta-feira de cinzas (22). A agremiação conquistou 269,7 pontos, ficando um décimo atrás da grande campeã Imperatriz.

A apuração começou tensa para a escola de Niterói que perdeu dois décimos logo no primeiro quesito (harmonia). Depois de gabaritar no segundo (enredo), a Viradouro voltou a perder um décimo no terceiro quesito (bateria), ficando a três décimos para o primeiro lugar que já era ocupado pela Imperatriz.

A partir do quarto quesito apurado a Viradouro gabaritou todos, mas não conseguiu empatar com a Imperatriz.

Com o vice-campeonato, a escola de Niterói volta a desfilar no próximo sábado, no desfile das campeãs.

Veja a classificação final:

1º - Imperatriz 269,8

2º - Viradouro 269,7

3º - Vila Isabel 269,3

4º - Beija-Flor 269,2

5º - Mangueira 269,1

6º - Grande Rio 268,6

7º - Salgueiro 268,5

8º - Tuiuti 268,3

9º - U. da Tijuca 268,2

10º - Portela 267,7

11º - Mocidade 266,6

12º - I. Serrano 265,6 (rebaixada)