Carnaval 2024: Porto da Pedra abre e Viradouro fecha os desfiles do Grupo Especial do RJ

Atual campeã da Série Ouro, oriunda do Grupo de Acesso, a Porto da Pedra vai ser a primeira a desfilar no domingo (11/2) - Foto: Fabio Motta/RioTur

As escolas de samba do Grupo Especial já sabem em que dia e posição desfilarão no Rio Carnaval 2024. Em um evento realizado na noite da última terça-feira (20), na Cidade do Samba, ficou definido que a Imperatriz Leopoldinense fechará o domingo (11/2), enquanto a Viradouro encerrará a segunda-feira (12/2).

Durante a noite, dirigentes e representantes das 12 agremiações puderam confraternizar e acompanhar um show do Grupo Balacobaco, enquanto aguardavam com ansiedade o momento de girar o globo e sortear a data de cada desfile.

De acordo com o regulamento, duas escolas já estavam com data e posição definidas. Atual campeã da Série Ouro, oriunda do Grupo de Acesso, a Porto da Pedra vai ser a primeira a desfilar no domingo (11/2), enquanto a 11ª colocada do Grupo Especial em 2022, Mocidade Independente de Padre Miguel, abrirá a segunda-feira (12/2). Todas as demais foram sendo chamadas ao palco em pares e, na sorte, iam conhecendo a data em que pisarão na Sapucaí.

Como já é tradicional, após o sorteio, as agremiações tiveram dez minutos para que os dirigentes pudessem conversar e acordar eventuais trocas de posição, desde que dentro do mesmo dia de desfiles. Com o tempo encerrado e as alterações efetuadas, a ordem definitiva foi anunciada pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro.



Confira a ordem dos desfiles do Rio Carnaval 2024:

Domingo - 11/2

1- Porto da Pedra

2- Beija-Flor

3- Salgueiro

4- Grande Rio

5- Unidos da Tijuca

6- Imperatriz Leopoldinense

Segunda-feira - 12/2

1- Mocidade

2- Portela

3- Vila Isabel

4- Mangueira

5- Paraíso do Tuiuti

6- Viradouro