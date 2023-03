BBB 23: Dania Mendez é confirmada para intercâmbio e entra na casa essa semana

O intercâmbio entre o Big Brother Brasil e La Casa de Los Famosos, do México, já tem data para acontecer. Key Alves compartilhou em suas redes sociais que já estava embarcando e prometeu "hablar tudo que não hablei aqui". Já Dania Mendez, infuencer de 31 anos, recebeu o convite para embarcar em uma "missão" durante o programa e logo aceitou o desafio.

A mexicana deve chegar à casa do BBB na quarta-feira (15), mas já nesta terça (14), o programa já ira mostrar os detalhes sobre a troca entre as participantes. Ela fará parte do grupo VIP, além de participar dos Raios-x. A convidada também terá algum papel relacionado ao Poder Curinga da semana e deve influenciar no paredão.

Conhecida por sua participação marcante no reality Acapulco Shore, a influenciadora acumula 7 milhões de seguidores nas redes sociais.