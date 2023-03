BBB 23: Lexa se pronuncia sobre atitude de Guimê no programa

A cantora Lexa usou as redes sociais novamente para se manifestar sobre as atitudes do marido, o MC Guimê, na festa que aconteceu na noite desta quarta-feira (15) no BBB 23. O artista foi duramente criticado após passar a mão no corpo de Dania Mendez, mexicana que entrou na casa para um intercâmbio.

Em suas contas oficiais, Lexa comentou sobre estar decepcionada com o ocorrido. "Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Ele me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e nunca o vi ser essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Não tenho forças pra nada", postou.

A artista ainda afirmou que não pretende mais assistir o programa. "Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", escreveu.

Lexa e MC Guimê se casaram em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, sob o comando do padre Fábio de Melo. Já o namoro teve início em 2015. No ano passado, eles anunciaram o fim do casamento, mas pouco antes do cantor entrar no BBB 23, eles reataram a união.