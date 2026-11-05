O Vasco é o time da virada! Cruzmaltino é o time da primeira divisão com mais vitórias de virada na temporada

O Gigante da Colina se iguala ao Remo como um dos clubes da primeira divisão com mais vitórias de virada em 2026 - Foto: Divulgação/ Vasco da Gama

O Gigante da Colina se iguala ao Remo como um dos clubes da primeira divisão com mais vitórias de virada em 2026 - Foto: Divulgação/ Vasco da Gama

“O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor!” O Vasco da Gama fez jus ao canto de sua torcida e conquistou mais uma vitória de virada na temporada. O triunfo por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, na última rodada, foi o oitavo do time neste ano após sair atrás no placar.

O Gigante da Colina se iguala ao Remo como o clube da primeira divisão com mais vitórias de virada em 2026.

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Só pelo Brasileirão, o Vasco venceu seis partidas dessa forma: contra Palmeiras (2 a 1, na 5ª rodada), Fluminense (3 a 2, na 7ª rodada), São Paulo (2 a 1, na 12ª rodada), Grêmio (2 a 1, na 27ª rodada), Corinthians (3 a 2, na 32ª rodada) e Athletico-PR (3 a 1, na 34ª rodada). As outras duas viradas aconteceram na Copa Sul-Americana, contra Audax Italiano (2 a 1) e Olímpia (4 a 1).

Vitória diante do Athlético-PR fora de casa

Jogando fora de casa, o Vasco saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo, mas conseguiu reagir na etapa final e marcou três gols em um intervalo de apenas seis minutos. A vitória deu um respiro ao time de São Januário na competição, além de aumentar a confiança para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (8).

A partida de ida terminou com vitória por 1 a 0 dos paulistas, em um confronto marcado por polêmicas de arbitragem. O árbitro e o responsável pelo VAR chegaram a ser suspensos por tempo indeterminado pela CBF.