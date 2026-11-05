Botafogo vence o Atlético-MG no Nilton Santos e respira na luta contra o rebaixamento

O Botafogo conquistou uma vitória importante na noite desta quarta-feira (4). Jogando no Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu o Atlético-MG por 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

O gol da vitória foi marcado por Edenílson, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe alvinegra chegou aos 42 pontos e subiu para a 11ª colocação, ganhando fôlego na reta final da competição.

Já o Atlético-MG permaneceu com 50 pontos, na sétima posição, e não conseguiu aproveitar a oportunidade de pontuar fora de casa.

Edenílson marca contra ex-clube

Precisando da vitória para melhorar sua situação na tabela, o Botafogo começou a partida buscando o ataque e tentando aproveitar o fator casa.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Vitinho fez boa jogada pela direita e encontrou Edenílson em condições de finalizar. O meia bateu no canto, sem chances para o goleiro Everson, e abriu o placar para o Glorioso.

O gol teve um significado especial para o jogador, que já defendeu as cores do Atlético-MG.

O Botafogo ainda teve oportunidades para ampliar a vantagem antes do intervalo. Em uma delas, o zagueiro Justino acertou o travessão após uma sobra dentro da área.

Glorioso segura pressão do Atlético-MG

Na segunda etapa, o Atlético-MG passou a ter mais posse de bola e tentou pressionar em busca do empate. A equipe mineira, que entrou em campo com uma formação alternativa, encontrou dificuldades para superar a defesa alvinegra.

O Botafogo também teve oportunidades para ampliar. Tiquinho Soares acertou a trave em uma finalização de fora da área, enquanto Matheus Martins desperdiçou uma boa chance cara a cara com Everson.

Nos minutos finais, o Atlético tentou aumentar a pressão, mas o sistema defensivo alvinegro conseguiu segurar o resultado. No último lance, Matheus Martins ainda acertou a trave e quase marcou o segundo.

Os três pontos conquistados no Nilton Santos foram fundamentais para o Botafogo na luta contra o rebaixamento. Com 42 pontos, o clube chegou à 11ª colocação e ganhou uma margem mais confortável em relação às últimas posições.

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Corinthians, no dia 18 de novembro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.