CBF afasta árbitros de Palmeiras x Vasco pela Copa do Brasil

A CBF afastou, nesta quarta-feira (4), os árbitros Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira, que atuaram na partida entre Palmeiras e Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (1º). A dupla ficará fora das próximas rodadas, ainda sem previsão de retorno.

Os profissionais foram alvo de críticas dos vascaínos por dois lances: um toque de mão do zagueiro Barboza dentro da área, que poderia resultar em pênalti, e a expulsão de Alan Saldivia, após receber o segundo cartão amarelo por falta em Vitor Roque.

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No lance envolvendo Barboza, Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR, comandado por Rodrigo Ferreira, não recomendou a revisão. Já a expulsão de Saldivia não poderia ser analisada pelo árbitro de vídeo, por se tratar de um segundo cartão amarelo.

O diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, criticou duramente a arbitragem e classificou a atuação de Daronco como "vergonhosa". Ele também cobrou explicações da CBF e questionou a falta de intervenção do VAR no possível pênalti.

A CBF não divulgou os áudios da análise dos lances polêmicos.

Vasco e Palmeiras voltam a se enfrentar no próximo domingo (8), às 17h, em São Januário. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o time paulista tem a vantagem do empate. O Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.