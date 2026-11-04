Vasco vence de virada fora de casa, respira no Brasileiro e ganha moral para decisão na Copa do Brasil
Cruz-maltino fez primeiro tempo ruim, mas cresceu no segundo e marcou três vezes em 6 minutos
O Vasco conquistou uma importante vitória na noite desta quarta-feira (4). Jogando fora de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR por 3 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro.
Depois de sair atrás no placar, a equipe carioca apresentou uma grande reação no segundo tempo e marcou três gols em um intervalo de apenas seis minutos.
Athletico sai na frente em Curitiba
Jogando diante de sua torcida, o Athletico-PR começou a partida buscando controlar as ações e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, com Mendoza, colocando pressão sobre a equipe vascaína.
Vasco consegue virada relâmpago
A reação cruz-maltina aconteceu de forma repentina. Aos 16 minutos do segundo tempo, Aguirre marcou contra e deixou tudo igual para o Vasco.
Apenas dois minutos depois, aos 18, Bruno Duarte apareceu para balançar as redes e colocar o time carioca em vantagem.
O Vasco não diminuiu o ritmo e, aos 22 minutos, Gabriel Pereira marcou o terceiro gol, fechando a sequência avassaladora.
Vitória dá moral para decisão na Copa do Brasil
Além dos três pontos no Campeonato Brasileiro, o resultado representa um importante combustível de confiança para o elenco vascaíno.
O resultado acontece às vésperas do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Para avançar à final, o time carioca precisa vencer por dois gols de diferença. Se ganhar por um, pênaltis.