Flamengo vence o Grêmio por 3 a 1 no Maracanã e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

Samuel Lino fez o gol que abriu a vitória Rubro-Negra - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Samuel Lino fez o gol que abriu a vitória Rubro-Negra - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação dominante principalmente na primeira etapa, o Rubro-Negro construiu a vantagem com gols de Samuel Lino e Pedro, duas vezes. Amuzu descontou para os gaúchos no segundo tempo.

O resultado foi fundamental para a equipe comandada por Leonardo Jardim, que chegou aos 76 pontos e ampliou momentaneamente para seis pontos a vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado na competição.

Já o Grêmio permanece com 37 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, e vê a situação ficar ainda mais complicada na reta final do campeonato.

Flamengo domina e abre vantagem no primeiro tempo

Empurrado pela torcida no Maracanã, o Flamengo começou a partida pressionando o adversário e criando oportunidades desde os primeiros minutos.

A superioridade rubro-negra foi transformada em gol aos 19 minutos. Samuel Lino aproveitou o próprio rebote após defesa do goleiro Gabriel Grando e finalizou novamente para abrir o placar.

O segundo gol veio aos 27 minutos. Em uma grande jogada individual, Carrascal deu um chapéu em dois defensores gremistas e encontrou Pedro dentro da área. O atacante finalizou na saída do goleiro e ampliou a vantagem carioca.

Nos acréscimos da primeira etapa, Pedro apareceu novamente. Após mais um rebote na área, o camisa 9 aproveitou a oportunidade e marcou o terceiro, levando o Flamengo para o intervalo com uma confortável vantagem de 3 a 0.

Grêmio diminui, mas Rubro-Negro administra o resultado

Na volta do intervalo, o Grêmio tentou apresentar uma postura mais ofensiva e passou a buscar espaços na defesa flamenguista.

Aos 24 minutos, Amuzu conseguiu diminuir a desvantagem em uma cobrança de falta. O atacante acertou uma bela finalização no ângulo, sem chances para o goleiro Rossi, colocando o placar em 3 a 1.

O gol deu novo ânimo à equipe gaúcha, que passou a se lançar mais ao ataque. Apesar da tentativa de reação, o Flamengo conseguiu controlar as ações e administrar a vantagem até o apito final.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, que ainda tem compromisso pela rodada.

O Grêmio, por outro lado, segue em situação delicada. Com 37 pontos e ocupando a 17ª colocação, o time gaúcho continua na luta contra o rebaixamento e precisa reagir nas últimas rodadas para permanecer na Série A.