A polícia suspeita que o crime tenha sido uma forma de atingir a mãe da vítima - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A polícia suspeita que o crime tenha sido uma forma de atingir a mãe da vítima - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

O ex-padrasto de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (23), suspeito de participação na morte do jovem, encontrado carbonizado no bairro Gradim, em São Gonçalo, na madrugada de domingo (22).

Segundo a Polícia Civil, Marcelo David da Costa, de 50 anos, tentou esconder e limpar o próprio carro durante o enterro da vítima. Na perícia, agentes encontraram vestígios de sangue no veículo com a ajuda de luminol.

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Imagens reunidas pela investigação também mostram o suspeito comprando gasolina pouco antes do crime. Além disso, o carro dele teria passado próximo ao trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o jovem deixou o serviço.

A polícia suspeita que o crime tenha sido uma forma de atingir a mãe da vítima, com quem Marcelo manteve um relacionamento por cerca de dez anos.

O homem foi autuado por fraude processual, e a polícia pediu sua prisão temporária pelo homicídio.

Marllon desapareceu na noite de sábado (21), quando seguia para uma festa no Jardim Catarina. Durante o trajeto, avisou à mãe que estava em um local estranho e com medo de ser assaltado. O corpo foi encontrado horas depois, carbonizado, às margens da BR-101, no Gradim.