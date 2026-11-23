Após um cerco tático e buscas pela região, os policiais conseguiram capturar um dos envolvidos e apreender 93 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 50 invólucros de maconha e nove pedras de ICE - Foto: Divulgação/PMERJ

Após um cerco tático e buscas pela região, os policiais conseguiram capturar um dos envolvidos e apreender 93 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 50 invólucros de maconha e nove pedras de ICE - Foto: Divulgação/PMERJ

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (23), na Comunidade da Boa Esperança, no bairro Santo Antônio, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), as equipes foram até a Rua Carlos Chagas para verificar uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia/RJ. No local, os policiais encontraram indivíduos envolvidos com a comercialização de drogas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir.

Leia também:

Grande Rio chega a 100 agentes de segurança baleados em 2026

Anvisa manda recolher xampu anticaspa para crianças

Após um cerco tático e buscas pela região, os policiais conseguiram capturar um dos envolvidos e apreender 93 pedras de crack, 40 pinos de cocaína, 50 invólucros de maconha e nove pedras de ICE, uma droga derivada da maconha com maior poder alucinógeno. Também foram recolhidos um rádio transmissor, uma base de rádio e R$ 29 em espécie.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. A ocorrência permanecia em andamento até a divulgação das informações.