Policiais estavam baseados em patrulhamento às margens da BR-101 - Foto: Enzo Britto/Arquivo

Policiais estavam baseados em patrulhamento às margens da BR-101 - Foto: Enzo Britto/Arquivo

Dois policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) foram encontrados mortos no interior de uma viatura na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. No local, os militares constataram a morte dos dois policiais.

Agentes da 72ª DP (Mutuá) foram acionados para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do caso.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas das mortes.