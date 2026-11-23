O jovem Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, encontrado morto e carbonizado no bairro Gradim, em São Gonçalo, será sepultado nesta segunda-feira (23). A cerimônia está marcada para às 16h30, na Capela e Parque da Paz, no bairro Pacheco, também no município.

Marllon estava desaparecido desde a noite de sábado (21), quando saiu de casa para ir a uma festa na residência de um amigo. Antes de perder contato com a família, ele enviou uma mensagem à mãe relatando que estava em um local desconhecido e com medo de ser assaltado.

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O corpo foi localizado na madrugada de domingo (22), no bairro Gradim. O jovem trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um hotel no Leme, na Zona Sul do Rio, e havia se mudado recentemente para o bairro Porto Novo, em São Gonçalo.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Até o momento, as circunstâncias da morte não foram esclarecidas.