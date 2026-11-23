A família acredita que o jovem possa ter errado o caminho durante o retorno para casa e acabado abordado por criminosos - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A família acredita que o jovem possa ter errado o caminho durante o retorno para casa e acabado abordado por criminosos - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado carbonizado no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Marllon Galdino dos Santos havia saído de casa na noite de sábado (21) para ir a uma festa na casa de um amigo.

Marllon trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um hotel no Leme, na Zona Sul do Rio. Ele havia se mudado para o bairro Porto Novo, também em São Gonçalo, cerca de uma semana antes do crime.

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Na madrugada de domingo (22), os parentes receberam a informação da polícia de que o corpo havia sido localizado em São Gonçalo.

Segundo os familiares, antes de desaparecer, Marllon enviou uma menagem à mãe dizendo que estava em um lugar desconhecido e com medo de ser assaltado.

A família acredita que o jovem possa ter errado o caminho durante o retorno para casa e acabado abordado por criminosos. Até o momento, porém, não há confirmação sobre como o assassinato aconteceu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).