Mulher acusada de dar 34 facadas na ex-nora é presa na Praça Seca

Jaqueline Alves de Vasconcellos estava com um mandado de prisão temporária em aberto - Foto: Divulgação/ PCERJ

Jaqueline Alves de Vasconcellos estava com um mandado de prisão temporária em aberto - Foto: Divulgação/ PCERJ

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2), a suspeita de dar 34 facadas na nora, Hayanna de Almeida Vieira, de 28 anos, na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste.

Jaqueline Alves de Vasconcellos estava com um mandado de prisão temporária em aberto. Segundo as investigações, a mulher culpa a vítima pela morte do filho, Hudson Alves de Vasconcellos. De acordo com a Polícia Civil, ele era um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade Bateau Mouche e morreu em um confronto com policiais há algumas semanas atrás.

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As investigações apontaram que a amante de Hudson, também participou do crime. Ela já é considerada foragida da Justiça. As diligências seguem em andamento para encontrar a suspeita.