'Mais jovem!': 'Rabicó' do Salgueiro', apontado como um dos conselheiros do 'Comando Vermelho', vê cerco aumentar

Pivô e principal procurado na mais recente versão da 'Operação Contenção', desencadeada na semana passada por forças de Segurança Público, Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, do Salgueiro, acusado de ser a principal liderança do tráfico em liberdade em São Gonçalo, viu o cerco sobre ele aumentar. Horas após a deflagração da operação, circularam nas redes sociais fotos e áudios do foragido, apontado por forças de Segurança Público do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal como um dos principais apoiadores e financiadores da facção Comando Vermelho (CV).

Segundo a polícia, Rabicó usava ferros-velhos para lavar dinheiro e financiar o tráfico de drogas. Investigações também mostram que ele é quem chefia a venda de entorpecentes e tem o controle territorial do Complexo do Salgueiro, composto por 8 comunidades e conhecido nos meios criminais como 'G-8'. As investigações realizadas na semana passada dão conta de que Antônio Ilário montou um esquema, com seus principais colaboradores do tráfico no CV para 'lavar' e investir o dinheiro ilegal obtido em ações criminosas do tráfico, roubo de carros e de fios elétricos para a extração de cobre. Segundo a polícia, até os parentes eram usados.

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O sistema, segundo as investigações, movimentou R$ 450 milhões nos últimos quatro anos. Durante as ações realizadas na 'Operação Contenção', desencadeadas de semana passada, foram presas 25 pessoas no Estado do Rio e outras regiões do país.

Como funcionava - Ainda de acordo com a investigação, empresas do ramo de reciclagem e comércio de sucatas transferiam milhões de reais para contas de Rabicó e de empresas ligadas a ele. A polícia também apurou indícios de receptação qualificada e da compra de materiais de origem suspeita. Os valores movimentados pelo esquema foram identificados por meio de relatórios de inteligência financeira, análises bancárias, quebras de sigilos fiscal, telefônico e telemático e cruzamento de dados patrimoniais, segundo a Polícia Civil.

A foto recente de 'Rabicó' são diferentes das que estão nos arquivos dos órgãos de Segurança Pública e da Polícia Civil | Foto: Divulgação/Disque Denúncia RJ

Desde o fim de semana, fotos e áudios de Rabicó começaram a circular com intensidade nas redes sociais. Em uma foto nunca antes vista, Antônio Ilário aparece sorridente, com vistoso cordão de ouro e camisa com a cor da facção criminosa a qual pertence, segundo as investigações. Como na foto ele está aparentemente mais jovem, com dentes mais claros, há fortes indícios de que pode ter feito harmonização facial - conjunto de procedimentos estéticos minimamente invasivos que combinam técnicas para equilibrar as proporções do rosto, realçar a beleza natural e suavizar os sinais de envelhecimento.

Festa - A data exata de nascimento de Rabicó, que também tem o apelido de Coroa, no mundo do crime, não consta nos registros públicos e abertos do sistema de segurança. No entanto, com base nas publicações policiais e de monitoramento recentes, o traficante tem 61 anos de idade, e está prestes a comemorar o aniversário de 62 anos na primeira quinzena do mês de junho. Como Antônio Ilário vê o cerco contra ele se fechar ainda mais, provavelmente não haverá celebrações. Segundo setores de inteligência da área de Segurança Pública, o 'chefão' anda triste e recluso com as últimas ações contra seus domínios em São Gonçalo, além da prisão da própria mulher, Raquel Neves dos Santos Mendonça.