Operação Tela Falsa cumpre mandados contra grupo investigado por fraude milionária

Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF) deflagraram, nesta quarta-feira (03/06), a "Operação Tela Falsa" contra um esquema criminoso de estelionato e apropriação indébita relacionado à negociação fraudulenta de obras de arte e imóveis de alto padrão. O prejuízo causado ultrapassa R$ 2 milhões. As diligências têm o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão em endereços ligados aos alvos em Ipanema, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e no município de Niterói. Até o momento, uma pessoa foi presa e uma obra de arte foi localizada.

A investigação revelou que a principal investigada teria construído uma falsa imagem de credibilidade para conquistar a confiança da vítima. Apresentando-se como advogada e herdeira de um grande patrimônio, ela teria convencido a vítima a participar de supostos negócios milionários envolvendo a venda de um imóvel em Copacabana e a comercialização de obras de arte de elevado valor.

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De acordo com as apurações, a mulher utilizava promessas de negócios lucrativos para induzir a vítima a realizar pagamentos antecipados e adiantamentos financeiros. Ao longo das diligências, os agentes reuniram elementos que revelaram a utilização de documentos aparentemente falsificados, comprovantes bancários sem lastro financeiro e cheques posteriormente devolvidos por fraude. Os prejuízos identificados ultrapassam R$ 2 milhões, além do desaparecimento ou negociação não autorizada de obras de arte pertencentes à vítima.

Durante a apuração, surgiram elementos relacionados à participação de outras pessoas. Diante do cenário, a ação desta quarta busca colher elementos para aprofundar as investigações, identificar a destinação dos valores obtidos, localizar bens eventualmente relacionados aos crimes e promover a responsabilização dos envolvidos.