Mulher é atacada com 34 facadas na porta de casa na Zona Oeste do Rio

Hayanna Almeida, de 28 anos, foi esfaqueada na porta de casa na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Oeste, no último domingo (31). De acordo com a família, a vítima teria sido atingida 34 vezes pela sogra e amante do marido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a irmã de Hayanna, a mãe do cunhado, nunca aceitou o relacionamento dos dois e a convivência com a nora piorou após a morte do filho. A irmã disse que a amante a sogra teriam ido até a casa da vítima e chamado para fora, momento em que ela foi brutalmente atacada.

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Na ocasião, a viúva foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia e segue internada até esta terça-feira (2). O estado de saúde dela é estável. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.