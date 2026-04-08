Polícia identifica vítima de latrocínio em Niterói

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). - Foto: Reprodução - TV Globo

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). - Foto: Reprodução - TV Globo

A vítima de um latrocínio em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foi identificada como Wagner Antunes da Costa, de 42 anos. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (07), na Rua Dom Bosco, em Icaraí, bairro da Zona Sul da cidade.

Segundo informações, horas antes do crime, Wagner havia procurado atendimento médico em uma unidade de saúde privada após passar mal. Ele deu entrada por volta das 21h e, no momento em que foi atingido, ainda usava uma pulseira de identificação hospitalar, o que indica que ele possivelmente havia saído do hospital pouco tempo antes do ocorrido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Poucas horas após o crime, policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam cinco suspeitos, sendo dois apontados como participantes do latrocínio. Segundo a corporação, as equipes chegaram até os criminosos após informações sobre a localização de um carro roubado.

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Os agentes encontraram o veículo, mas, antes da abordagem, foram recebidos a tiros. Os suspeitos fugiram em direção à Comunidade da Grota, onde abandonaram o automóvel.

Durante as buscas na região, os policiais voltaram a ser atacados. Após troca de tiros, cinco homens foram presos, e um deles foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima.

Entre os detidos, dois foram identificados como envolvidos diretamente no crime, sendo um deles o principal suspeito, que já possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com o grupo, foram apreendidos uma pistola, entorpecentes e rádios comunicadores.