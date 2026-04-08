Itaboraí realiza Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado (11/04)

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus influenza - Foto: Divulgação

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus influenza - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), promove, no próximo sábado (11/04), o Dia D da campanha de vacinação contra a Influenza. A ação acontecerá das 8h às 13h, em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde do município, ampliando o acesso à imunização para além dos grupos prioritários.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da vacinação como a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, protegendo não apenas quem se vacina, mas também as pessoas ao seu redor.

Leia também:

Com time alternativo Vasco fica no empate contra o Barracas Central na Sulamericana 2026

Flu estreia com empate sem gols na Libertadores 2026 na Venezuela

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra três cepas do vírus influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, destacou a relevância da mobilização para ampliar a cobertura vacinal no município.

“É muito importante que toda a população procure as nossas unidades de atenção primária neste Dia D. A vacinação é uma forma eficaz de prevenção e um cuidado essencial com a saúde individual e coletiva, protegendo especialmente os grupos mais vulneráveis”, afirmou a secretária.

A campanha seguirá em todas as unidades de Atenção Primária à Saúde para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades, entre outros.

Para se vacinar, é necessário apresentar cartão de vacinação, cartão do SUS e CPF.

A SEMSA reforça que a prevenção contribui para evitar a sobrecarga das unidades de urgência e emergência, garantindo mais agilidade no atendimento de casos graves. A vacinação é um ato de cuidado, responsabilidade e proteção coletiva.