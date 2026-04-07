Câmeras do CISP e ShotSpotter auxiliam polícia na prisão de 5 suspeitos de envolvimento em latrocínio em Niterói (veja o vídeo)

Equipes do 12ºBPM (Niterói) e da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) realizaram, na manhã desta terça-feira (07/04), uma operação em São Francisco, na Zonal Sul da antiga capital, que resultou na prisão de cinco homens, apreensão de armas, drogas, dinheiro, celulares e na recuperação de um veículo roubado. A ação teve como objetivo localizar um Mitsubishi Lancer, envolvido em um latrocínio ocorrido poucas horas antes na Rua Dom Bosco, em Icaraí. As forças de segurança agiram rápido, graças ao apoio de câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura lcal e do sistema ShotSpotter, tecnologia de identificação acústica de disparos em tempo real. Dois suspeitos de envolvimento em um caso de latrocínio e mais três homens foram presos.

Operação do 12º BPM em São Francisco apreendeu arma e drogas | Foto: Divulgação

A tecnologia identificou disparos de arma de fogo em tempo real, permitindo o acionamento rápido das equipes policiais, que encontraram uma vítima morta, baleada no dorso, dentro de um veículo Tiggo branco. O alerta foi registrado às 2h33, indicando dois disparos na Rua Dom Bosco.





Sistema integrado de câmeras possibilitou o acompanhamento da movimentação do veículo e a montagem de um plano de ação entre a Polícia Militar e a Delegacia de homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) Divulgação/Prefeitura de Niterói

Autor: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Após o crime, os suspeitos roubaram um automóvel Mitsubishi Lancer e fugiram da região. As câmeras de monitoramento do CISP, aliadas ao trabalho integrado com as forças estaduais de segurança, possibilitaram o rápido compartilhamento dos dados da ocorrência.

Segundo a PM, por volta das 05h, o veículo foi avistado trafegando pelas ruas de São Francisco, também na Zona Sul, em direção à Comunidade da Grota. Ao perceber a presença policial, os ocupantes dispararam contra a equipe, que revidou, mas não conseguiu interceptar o automóvel de imediato. Já dentro da comunidade, o carro foi encontrado abandonado e, durante as diligências, os suspeitos voltaram a efetuar disparos contra os policiais, que revidaram de forma proporcional.

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Cinco indivíduos foram detidos. Entre eles está “CL”, apontado como principal suspeito do latrocínio e que possuía mandado de recaptura em aberto por tráfico de drogas. Outro preso, também teve seu envolvimento no latrocínio confirmado, enquanto os demais detidos possuem registros por tráfico, porte ilegal de arma e roubo. Um dos suspeitos foi ferido por disparo de arma de fogo e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola Bersa calibre 9mm com cinco munições, 410 pinos de cocaína, 158 pedras de crack, 109 invólucros de maconha, R$ 97 em espécie, três celulares, uma máquina de cartão e o veículo Mitsubishi Lancer, cor cinza.

“Assim que o sistema identificou os disparos em tempo real na madrugada, as equipes foram acionadas de forma imediata e chegaram em poucos minutos. Infelizmente, houve a morte da vítima, mas a tecnologia permitiu uma resposta rápida e contribuiu para a prisão dos suspeitos”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Júlio Cesar da Silva Castro, destacou o trabalho integrado com a Prefeitura de Niterói.

Sobre a tecnologia- O ShotSpotter é um sistema de detecção acústica que utiliza sensores instalados em pontos estratégicos da cidade, nas zonas Norte e Sul, para identificar o som característico de disparos de arma de fogo. Quando um tiro é detectado, o alerta é enviado automaticamente ao CISP, onde operadores — agentes da Guarda Municipal — analisam as informações e repassam os dados às forças policiais em questão de segundos, permitindo o direcionamento mais rápido das equipes para a área indicada.

De acordo com os parâmetros técnicos do sistema, a contagem de disparos deve ser considerada aproximada, podendo haver variações em razão de fatores como sobreposição de sons, características do ambiente urbano ou obstruções físicas que interfiram na detecção.