Homem é baleado e morre em tentativa de assalto em Icaraí

Um motorista foi morto a tiros durante um assalto na madrugada desta terça-feira (7), em Icaraí, na Rua Dom Bosco, próximo à Rua Ary Parreiras. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o chamado ocorreu às 4h50, mas a vítima já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, onde deu entrada às 6h10.

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Segundo informações iniciais, o motorista morreu baleado após ser abordado por criminosos durante o assalto. Os criminosos efetuaram os disparos e depois fugiram levando o carro da vítima para o interior da comunidade da Grota, em São Francisco. Algumas horas depois, dois suspeitos foram presos por agentes de segurança, em uma ação rápida que mobilizou equipes na região. Os detidos foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde permanecem à disposição da Justiça.