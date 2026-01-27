Mais um homem é executado no Engenho Pequeno

Agentes da Divisão de Homicídios foram ao local e realizaram a perícia inicial - Foto: Enzo Britto/ Arquivo

Um homem de 39 anos foi encontrado morto, no início da madrugada desta terça-feira (27), no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, a vítima estava em uma festa na Rua Mentor Couto, no mesmo bairro, quando saiu para comprar bebidas e não voltou. Testemunhas contaram que ele foi pego à força, por homens encapuzados que estavam em um carro cinza, de modelo e placa não informados.

Logo após o corpo da vítima foi abandonado, com marcas de tiros, na Rua Waldir dos Santos, também no Engenho Pequeno.

Agentes da Divisão de Homicídios foram ao local e realizaram a perícia inicial. Familiares da vítima estiveram na cena do crime e já prestaram depoimento. A polícia investiga o crime.

Esse é o quarto homicídio em de dez dias que acontece na região. No sábado (17), um homem de 45 anos foi encontrado morto dentro de um veículo na Rua Carlos Henrique Nazaré, no Engenho Pequeno. No dia 18 de janeiro, um homem de 45 anos foi executado a tiros e encontrado morto na Rua Expedicionário José Fernandes; e no dia 21 de janeiro, um homem de 33 anos também foi assassinado a tiros e encontrado morto na Rua Waldir dos Santos.

Agentes da Divisão de Homicídios investigam os quatro casos.